ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни

Міністри країн Європейського союзу обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам. Це може статися наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За його словами, заборону видачі віз громадянам РФ міністри Євросоюзу обговорять на зустрічі у Празі, яка відбудеться наприкінці серпня. Проте журналіст вважає, що країни ЄС, ймовірно, не зможуть дійти згоди.

"На даний момент малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС проти Росії цього року, "все можливо"", - додав Йозвяк.