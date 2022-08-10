ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
Міністри країн Європейського союзу обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам. Це може статися наприкінці цього місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.
За його словами, заборону видачі віз громадянам РФ міністри Євросоюзу обговорять на зустрічі у Празі, яка відбудеться наприкінці серпня. Проте журналіст вважає, що країни ЄС, ймовірно, не зможуть дійти згоди.
"На даний момент малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС проти Росії цього року, "все можливо"", - додав Йозвяк.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав західні країни закрити кордони для всіх росіян.
При цьому таку ініціативу підтримала і прем'єр Естонії, закликавши ЄС припинити видавати туристичні візи росіянам.
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