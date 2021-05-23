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Україна і Єгипет обговорили евакуацію українців з Сектора Газа

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Єгипту Самех Шукрі. В ході бесіди сторони обговорили евакуацію українців з Сектора Газа.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектора Газа через Єгипет", - йдеться в повідомленні.

Кулеба подякував голові зовнішньополітичного відомства Єгипту за організацію необхідних екстрених безпечних і логістичних заходів.

У свою чергу Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює актуальність запиту України на евакуацію громадян і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців з Сектора Газа.

Нагадаємо, 18 травня уряд доручив профільним відомствам забезпечити евакуацію українців з Сектора Газа, які хочуть повернутися додому. Планувалося, що українських громадян вивезуть із зони конфлікту через територію Єгипту.

У середу, 19 травня, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що евакуація українців з Сектора Газа відбудеться протягом 48 годин. Крім того, в МЗС розповіли, куди звертатися громадянам, які хочуть виїхати з Сектора Газа.

Однак 21 травня спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що евакуація українців ще не почалася. Оскільки Україна чекала, коли припиняться бойові дії між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

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Новини України Сектор ГазаевакуаціяДмитро Кулеба