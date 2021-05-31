Україна на два тижні закриє КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом

Українська сторона з 7 червня на два тижні закриє контрольний пункт в'їзду-виїзду ( КПВВ ) "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook .

"З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка". Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ", - йдеться в повідомленні.

При цьому інші два КПВВ - "Чонгар" і "Каланчак" - продовжать працювати в штатному режимі.