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Україна на два тижні закриє КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом

Автор: РБК-Україна

Українська сторона з 7 червня на два тижні закриє контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

"З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка". Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ", - йдеться в повідомленні.

При цьому інші два КПВВ - "Чонгар" і "Каланчак" - продовжать працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в окремих районах Луганської області (ОРЛО) посилили пропуск через КПВВ у Станиці Луганській. Зокрема, жителів окупованих територій випускатимуть в Україну не частіше одного разу на місяць.

У той же час Україна тільки спрощує можливості перетину КПВВ. Минулого тижня Кабінет міністрів дозволив виїжджати з окупованих територій на своєму авто, навіть якщо загублений техпаспорт на машину. Таке право дається один раз за умови наявності копії реєстраційної картки, яку можна отримати в сервісному центрі МВС.

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