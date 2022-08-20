Україна не допустить того, щоб зброя союзників потрапила до ворогів, - Єрмак

Україна не допустить того, що сталося в Афганістані та Іраку - куди США направили військової техніки на сотні мільярдів доларів, а в підсумку вона дісталася ворогові.

"Після 11 вересня 2001 року Сполучені Штати, їх союзники й партнери направили в Афганістан і Ірак військову техніку на сотні мільярдів доларів. На жаль, частина цих коштів опинилася в руках ворога. В Україні цього ніколи не станеться, не в останню чергу тому, що Україна вже продемонструвала те, чого немає в жодній з цих країн — бажання боротися за себе", - підкреслив Єрмак.

Глава офісу президента також зазначив, що представники Міноборони регулярно зустрічаються з делегатами країн, що надають військову допомогу, щоб відзвітувати про те, де і як ця допомога використовується.

За його словами, в Міністерстві оборони України створено спільний інформаційний центр для забезпечення єдиної інформаційної політики у військовій сфері, який надає іноземним журналістам та іншим уповноваженим особам доступ до різного військового обладнання, коли воно прибуває в Україну і коли воно розгортається на передовій.