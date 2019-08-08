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ЄС закликає РФ вплинути на бойовиків на Донбасі для дотримання перемир'я

Новини » Політика    08.08.2019 - 14:33
ЄС закликає РФ вплинути на бойовиків на Донбасі для дотримання перемир'я
Фото: прапори Євросоюзу (twitter.com/EU_Commission)

У ЄС очікують, що Росія в повній мірі використає свій значний вплив на сепаратистів

Європейський Союз очікує, що Росія вплине на бойовиків після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі під час перемир'я. Про це заявили у прес-службі ЄС, повідомляє DW.

У ЄС вимагають повного дотримання режиму припинення вогню

"Інтенсивні бої, які відбулися під Павлополем, у Донецькій області України, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це є очевидним порушенням узгодженого режиму припинення вогню, яке ставить під загрозу життя цивільних жителів", - йдеться у заяві.

Крім того у ЄС очікують, що Російська Федерація в повній мірі використає свій значний вплив на сепаратистів, яких підтримує, щоб негайно припинити бої. У прес-службі зазначили, що Брюсселю відомо про заклик президента України Володимира Зеленського провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав держав.

"Ми наголошуємо на важливості посилення переговорних зусиль, спрямованих на стійке і мирне вирішення конфлікту. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку діям "нормандського формату", ОБСЄ та тристоронньої контактної групи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, вчора президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи. Також Зеленський і Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі після загибелі чотирьох українських військових. Президенти України і РФ обговорили важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Крім того, Зеленський у відповідь на обстріл закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів по ситуації на Донбасі.

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