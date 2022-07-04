Україна повинна мати сили, щоб завершити війну на своїх умовах, - Джонсон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського прем'єра Бориса Джоснона, якого цитує The Guardian .

Як заявив Джонсон у Палаті громад, першочергове завдання Лондона - приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу у своїй боротьбі проти російської агресії. За його словами, мадридський саміт НАТО "перевершив всі очікування щодо єдності і цілеспрямованої рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Всі ми розуміємо, що якщо (президента Росії, - ред.) Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, і ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного миру, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн. І якщо це коли-небудь стане можливим, то жодна нація ніде не буде в безпеці", - зазначив Джоснон.

Він додав, що Україна "повинна мати сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".