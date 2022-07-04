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Україна повинна мати сили, щоб завершити війну на своїх умовах, - Джонсон

Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Україна повинна посилитися настільки, щоб завершити війну з Російською Федерацією на своїх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського прем'єра Бориса Джоснона, якого цитує The Guardian.

Як заявив Джонсон у Палаті громад, першочергове завдання Лондона - приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу у своїй боротьбі проти російської агресії. За його словами, мадридський саміт НАТО "перевершив всі очікування щодо єдності і цілеспрямованої рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Всі ми розуміємо, що якщо (президента Росії, - ред.) Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, і ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного миру, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн. І якщо це коли-небудь стане можливим, то жодна нація ніде не буде в безпеці", - зазначив Джоснон.

Він додав, що Україна "повинна мати сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що президент України Володимир Зеленський підготував план відсічі російським окупантам.

Він також зазначив, що Путін не розв'язав би війну з Україною, якщо був би жінкою.

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Борис ДжонсонВійна Росії проти України