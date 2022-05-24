RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна має сама визначити умови для закінчення війни з РФ, - МЗС Литви

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com)
Автор: Іван Носальський

Західні лідери не можуть впливати на рішення України щодо припинення війни. Українська влада має особисто прийти до такого кроку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Мені здається, що це тиск на Україну - змушувати українців скласти зброю або припинити наступ на окупаційні сили не на їхніх умовах", - заявив голова литовського дипломатичного відомства.

При цьому він зазначив, що така його реакція "на формулювання деяких західних лідерів, що звучать, про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і почати переговори".

"Умови для закінчення війни "мають бути створені в Україні", - наголосив чиновник.

Ландсбергіс упевнений, що українська влада сама назве цілі, яких потрібно досягти ЗСУ, для припинення війни.

Нагадаємо, раніше Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчій кризі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваВійна Росії проти України