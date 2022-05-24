Україна має сама визначити умови для закінчення війни з РФ, - МЗС Литви

"Мені здається, що це тиск на Україну - змушувати українців скласти зброю або припинити наступ на окупаційні сили не на їхніх умовах", - заявив голова литовського дипломатичного відомства.

При цьому він зазначив, що така його реакція "на формулювання деяких західних лідерів, що звучать, про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і почати переговори".

"Умови для закінчення війни "мають бути створені в Україні", - наголосив чиновник.

Ландсбергіс упевнений, що українська влада сама назве цілі, яких потрібно досягти ЗСУ, для припинення війни.