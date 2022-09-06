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Зеленський поговорив з Пелосі: подробиці

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 11:15
Зеленський поговорив з Пелосі: подробиці Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вранці, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Розпочав день теплою і плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Подякував Конгресу США і американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру і наближення нашої спільної перемоги", - написав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі анонсував новий військовий пакет для України. Однак не став розкривати його зміст.

Раніше Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.

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