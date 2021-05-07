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Україна домовилася про локалізацію виробництва швейцарських поїздів

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" домовилася про локалізацію в Україні виробництва швейцарських поїздів компанії Stadler CIS AG. Сьогодні уклали відповідний меморандум.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що сторони уклали меморандум про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу компанії Stadler.

Відповідно до документа, сторони докладатимуть зусиль для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та залучення фінансування. Крім цього, якщо Stadler переможе в одному з тендерів і отримає замовлення на поставку рухомого складу для "Укрзалізниці", компанія розгляне можливість локалізації виробництва в Україні.

Також повідомляється, що раніше Stadler постачав рухомий склад для білоруської залізниці. Такі поїзди можуть бути задіяні в приміських і регіональних пасажирських перевезеннях, а також в проектах City Express.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті відновлять євроколію, а в Ужгороді буде пересадка на потяги до Європи.

До цього повідомлялося, що південнокорейська компанія Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці.

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