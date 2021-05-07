Украина договорилась о локализации производства швейцарских поездов

Сообщается, что стороны заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава компании Stadler.

В соответствии с документом, стороны будут прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци", компания рассмотрит возможность локализации производства в Украине.

Также сообщается, что ранее Stadler поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Такие поезда могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.