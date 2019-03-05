Україна через п'ять років: яку країну бачать кандидати у президенти

Українцям належить обрати нового президента і його програму вже у кінці місяця (фото GettyImages)

У кінці березня в Україні відбудеться перший тур президентських виборів. Кожен з 44 кандидатів підготував виборчу програму, представивши в ній бачення розвитку країни у разі перемоги на виборах. Останні місяці лідерами електоральних симпатій залишаються п'ять кандидатів, які, якщо вірити соціологічним дослідженням, мають шанси на вихід у другий тур. РБК-Україна проаналізувало програми цих політиків, які претендують на головну посаду у країні.

Володимир Зеленський: у мріях і ідеях

Програма Володимира Зеленського, який використовує нішу кандидата "проти всіх", обіцяє, що нинішня Україна, керована "політичними пенсіонерами", яка загрузла у корупції, кумівстві, кризі правової системи і економіки, стане "країною мрій". Граючи зі знаменитою фразою Мартіна Лютера Кінга, яка вже давно перетворилася у передвиборче кліше: "У мене є мрія", кандидат запевняє, що презентує не "просто програму", а "цінності", які він пропонує всім українцям.

Фото: Володимир Зеленський обіцяє, що за п'ять років Україна перетвориться в "країну мрій" (РБК-Україна, Віталій Носач)

Він обіцяє, що очолить країну лише на один термін, якого йому буде достатньо для того, щоб змінити систему, зупинити імміграцію, перемогти корупцію, підвищити соціальні стандарти. Для цього, він пропонує механізм, завдяки якому "основні завдання для влади буде формувати народ України через референдум".

Після обіцянки внести у парламент законопроект "Про народовладдя", Зеленський, як і багато хто з його конкурентів у передвиборній боротьбі, експлуатує теми зняття недоторканності з депутатів, суддів і президента, прийняття процедури імпічменту глави держави. Як, приміром, і Юлія Тимошенко, він пропонує "для простих спорів" обирати суддів, а кримінальні злочини судити судом присяжних.

У програмі Зеленського ні слова не говориться про зовнішньополітичний курс країни. Євросоюз неодноразово згадується як партнер, і кілька разів як зразок для копіювання стандартів. Росія безпосередньо також не називається, а лише в якості агресора, якого кандидат має намір "змусити повернути тимчасово окуповані території і відшкодувати всі завдані збитки". Зеленський обіцяє зробити це, поставивши перед країнами-гарантами Будапештського меморандуму і ЄС "питання підтримки України у прагненні завершити війну". Про те, якою повинна бути ця підтримка не згадується, але раніше Зеленський заявляв про необхідність діалогу з РФ за участю в ньому США і Великобританії. При цьому він обіцяє "не здавати національні інтереси".

Єдиним конкретним реченням у сфері оборони можна вважати інтеграцію України у НАТО. Причому це питання Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум, але при цьому пообіцяв українським військовослужбовцям зарплату на рівні натовський стандартів. В іншому кандидат говорить про необхідність сформувати в країні "професійну армію", яка в його розумінні має стати "школою лідерства і свободи". Планує Зеленський і повертати довіру до правоохоронних органів і припинити "економічний тиск з боку силовиків".

Своїм пріоритетом Володимир Зеленський називає економіку, "орієнтовану на громадянина", а головною метою своєї діяльності – "заможного українця". Кандидат має намір забезпечити довгі і дешеві кредити, перейти від солідарної пенсійної системи до накопичувальної, відмовитися в перспективі від імпорту енергоресурсів, використовувати сучасні технології в освіті та медицині. Крім того, він пропонує ввести медичне страхування і дотувати талановиту молодь, створити "просту і зрозумілу систему оподаткування". Останнє, мабуть, єдине, де кандидат обіцяє конкретні дії. Їх суть, як і у його найближчих конкурентів, у відмові від податку на прибуток та заміни його податком на виведений капітал.

Передбачена у Зеленського і так звана фінансова амністія: всьому бізнесу пропонується задекларувати свої доходи і активи, сплативши лише 5% податку, після чого потрібно буде "вести бізнес чесно". Зібрані кошти кандидат має намір направити на виплату тарифних субсидій малозабезпеченим громадянам. Зараз джерелом їх виплати є рента на видобуток газу і нафти. Але на неї у Зеленського інші плани: для кожного громадянина до повноліття частина коштів від "реалізації природних благ" буде акумулюватися на спеціальних рахунках, а потім ці гроші можуть стати для молодих українців "стартовим капіталом".

Петро Порошенко: англомовні вчителя і туризм

Передвиборна програма Петра Порошенка містить тези, які він регулярно публічно повторював останні кілька місяців. Один з них – вступ України в ЄС і НАТО. Саме з ініціативи чинного президента парламент закріпив у Конституції курс на Євросоюз і НАТО.

Фото: Петро Порошенко розраховує, що стати президентом вдруге йому допоможуть його досягнення (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко обіцяє зробити Україну лідером індустріального розвитку і аграрного сектора в Європі. На його думку, країна може стати транспортним хабом Східної Європи, а також увійти в топ-5 країн з розвиненою IT-сферою. Україна, як випливає з програми, також повинна стати однією з найбільш відвідуваних країн Європи. Під ці напрямки можна залучити мільярди доларів інвестицій, вважає Порошенко. Це дозволить створити робочі місця і зупинити відтік кадрів з України за кордон.

У своїй програмі кандидат та діючий президент перераховує досягнення влади за останні п'ять років. Він згадав про підписання Угоди про асоціацію з ЄС, отримання безвізового режиму з країнами Шенгенської зони, звернув увагу, що курс гривні залишається стабільним протягом останніх років. Не упустив можливість президент також нагадати про отримання томосу про автокефалію Православної церкви України.

Важливий акцент у програмі зроблено на протистоянні з РФ, відновлення Збройних сил. Порошенко обіцяє продовжити оснащення армії новітньою зброєю та військовою технікою, а також розпочати модернізацію флоту. Він також обіцяє збільшити рівень соціального забезпечення військових і розширити підтримку членів сімей учасників бойових дій.

Повертати окуповані території Донбасу і Крим Порошенко планує "політико-дипломатичним шляхом", використовуючи інструменти санкцій та механізм міжнародної місії ООН на всій території окупованого Донбасу.

Одним з основних своїх завдань на другому президентському терміні Порошенко називає подолання бідності у країні. Ця підтримка, на його думку, повинна бути сконцентрована на найбільш незабезпечених громадян – літнім людям, людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям. Сім'ям, у яких більше трьох дітей, Порошенко обіцяє збільшити допомогу при народженні та догляду за дитиною.

Програма Порошенко обіцяє продовження освітньої та медичних реформ. Інвестиції в освіту кандидат пропонує направити на зростання зарплат педагогам, а також передбачити їх навчання за кордоном. До того ж він має намір запрошувати в українські школи на роботу англомовних вчителів. Що ж стосується медицини, тут, як і в освіті, кандидат обіцяє підвищити зарплати і зробити більш доступними послуги медиків у сільській місцевості.

Юлія Тимошенко: низькі тарифи і вибір суддів

Передвиборча програма Юлії Тимошенко – Новий курс – містить п'ять основних блоків: мир і безпека, нова народна Конституція, економічна стратегія, соціальна доктрина і молодіжна політика.

Фото: Юлія Тимошенко пропонує країні новий курс і Конституцію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тимошенко вважає, що армія зараз повинна нарощувати сили і стримувати агресора – Росію, тоді як дипломати на чолі з президентом зобов'язані домагатися "колективних заходів щодо примушення агресора до миру і повернення Криму і Донбасу". У разі перемоги на виборах політик має намір організувати нові переговори і "відновити мир у відповідності з Будапештським меморандумом".

Повертати Крим і Донбас вона має намір військово-дипломатичним шляхом. З програми випливає, що команда Тимошенко розробила план реінтеграції окупованих і анексованих територій, який повинен стати альтернативою мінським угодами. Кандидат збирається провести інвентаризацію збитків, завданих Україні РФ, а далі – залучити Росію як агресора до юридичної відповідальності і отримати від Кремля компенсацію.

Юлія Тимошенко хоче скоротити чисельність парламенту до 350 депутатів і скасувати недоторканність. Те ж саме стосується суддів і президента. У разі перемоги на виборах Тимошенко обіцяє дозволити населенню в будь-який момент змінювати владу на референдумі, а також надати громадянам право пропонувати законопроекти через петиції. Суддів вона вважає необхідним обирати громадянами "без політичної реклами".

Незважаючи на те, що реалізація соціальної політики до компетенції глави держави не відноситься, Юлія Тимошенко обіцяє виборцям, що за п'ять років рівень середньої заробітної плати (зараз близько 10 тис. гривень) зросте в 3,5 рази в доларовому еквіваленті і зрівняється з аналогічним показником у Польщі. Політик пропонує перейти на накопичувальну систему пенсійних виплат, введення якої український парламент відкладає вже кілька років поспіль. При цьому пенсійні рахунки громадян будуть відкриті в держбанку, а держава гарантуватиме збереження цих коштів. Податкова система також змінитися: замість податку на прибуток - податок на виведений капітал, 37 податків будуть скасовані, зміниться система сплати ПДВ.

Тимошенко обіцяє українцям і обов'язкову страхову медицину за рахунок роботодавців. Натомість бізнесу кандидат пропонує вдвічі знизити фіскальне навантаження. За пенсіонерів, малозабезпечених і безробітних громадян сплачувати страхові внески буде держава, а рівень медицини в країні пропонується розвивати за рахунок довгострокових і недорогих іноземних кредитів. Своїм пріоритетом політик називає і освіту, обіцяючи фінансувати науку, дотувати талановиту молодь, підняти зарплату вчителям.

Найпопулярніша обіцянка кандидата Тимошенко – зниження вартості газу у два рази, і як наслідок, на інші комунальні послуги. Оскільки визначати ціну на газ має уряд, політик обіцяє вплинути на тарифи, відразу ж внісши до парламенту відповідний законопроект. Втім, чи проголосує за нього нинішній склад парламенту – залишається під питанням. Проблема з реалізацією цієї обіцянки може виникнути і у зв'язку з тим, що нинішня формула ціни газу – пункт програми МВФ. Це означає, що Тимошенко доведеться переконати західних партнерів у правильності своїх дій.

Кандидат впевнена, що необхідно розвивати видобуток українського газу, будувати LNG-термінал для скрапленого імпортного палива, запровадити ринкові принципи в сегменті електроенергії і купувати енергоресурси на спеціальних біржових майданчиках. Але як ринкові принципи будуть співіснувати з державним регулюванням, Тимошенко не пояснює.

Юрій Бойко: план миру з Росією і прихована федералізація

Юрій Бойко пропонує своїм виборцям "План мирного розвитку для України". Суть цього плану можна звести до двох основних тез: мир з Росією і нейтральний статус України на міжнародній арені. Інші положення програми носять виключно декларативний характер, нагадуючи скоріше передвиборчі слогани, ніж реальні пропозиції щодо розвитку країни.

Фото: Юрій Бойко готовий домагатися миру в країні шляхом переговорів з РФ і сепаратистами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Багато пунктів виписано так, що для того, щоб розібратися, виборцю доведеться "читати між рядків". Наприклад, Бойко, незважаючи на вже розпочату децентралізацію, обіцяє ще більше посилити повноваження органів місцевої влади і "забезпечити перехід до прямих виборів керівників регіонів". Ймовірно, мова йде про зміни до Конституції, які дозволять громадянам обирати голів облдержадміністрацій, якщо під регіонами кандидат передбачає існуючі в країні адміністративно-територіальні одиниці. Така система характерна для країн з федеративним устроєм, наприклад, США.

Бойко обіцяє своїм виборцям, що Україна стане "надійним міжнародним партнером". Для цього кандидат обіцяє "подолати протиріччя з усіма країнами-сусідами, в тому числі і з Росією". Окремим положенням програми передбачено, що Україна виконає всі міжнародні зобов'язання, очевидно маючи на увазі мінські угоди. Але у програмі жодного слова не говориться про агресію РФ щодо України, а війна називається не інакше як "збройний конфлікт". Його вирішувати Бойко пропонує "виключно мирним шляхом", обіцяючи, що ініціює "прямі переговори з усіма сторонами конфлікту". У травні 2018 року політик заявляв, що "Київ має виходити на прямі переговори з Москвою, Донецьком і Луганськом". Кандидат пояснює виборцям, що це необхідно зробити заради досягнення миру і повернення територій під юрисдикцію України. Втім, чи йдеться і про аннексированном Крим, а не тільки про окупований Донбасі, не уточнюється.

Нашій країні кандидат Бойко обіцяє нейтралітет, виступаючи проти інтеграції в НАТО. Для цього пропонується повернути Україні позаблоковий статус, який Верховна рада скасувала у грудні 2014 року. До того ж політик не пропонує жодних кроків по зміцненню і розвитку української армії. А що стосується правоохоронних органів, говориться лише, що вони будуть "захищати громадян, а не боротися з інакомисленням".

Бойко має намір ввести "безумовну кримінальну відповідальність за екстремізм", але що мається на увазі під цим поняттям, у програмі не уточнюється. Нагадаємо, подібна норма була внесена у Кримінальний кодекс в пакет так званих "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року. Вона була спрямована проти учасників Революції гідності, але незабаром її скасували. Судова реформа, згідно з програмою Бойко, - в усуненні "виборчого правосуддя" та забезпечення незалежності всіх судів.

Своїм виборцям Юрій Бойко обіцяє "побудувати сильну сучасну економіку ХХІ століття", забезпечивши її щорічне зростання до 5-7%. Відбудеться це, на думку політика, за рахунок розвитку високих технологій та державної підтримки національних виробників. Аграріям кандидат пообіцяв більш конкретні механізми: повернути пільговий режим оподаткування. Можливо, мова йде про повернення спецрежиму сплати ПДВ для сільгоспвиробників, який Рада скасувала в 2017 році. Цей режим дозволяв їм акумулювати кошти на своїх рахунках, а не платити до держбюджету.

Що стосується системи оподаткування в цілому, то Бойко обіцяє, що вона буде справедливою" і з неї зникне "податок на збройний конфлікт", напевно, маючи на увазі скасування 1,5-відсоткового військового збору. Політик збирається "припинити тарифний геноцид", "забезпечити гідну пенсію", боротися з безробіттям, підвищити виплати при народженні першої дитини до 100 тис. гривень, створити умови для іпотечного кредитування. Бойко гарантує, що дохід громадян "не буде нижче фактичного прожиткового мінімуму". Нагадаємо, до кінця 2018 року цей показник становив 3,5 тис. гривень на одну людину.

Анатолій Гриценко: легалізація зброї і страхова медицина

У своїй програмі Анатолій Гриценко побічно опонує нинішньому президенту. Він, наприклад, запевняє, що у нього у разі перемоги на виборах не буде "бізнесу, офшорів та власності за кордоном". Він також обіцяє, що у владі не буде "черкаського клану" і олігархічних квот, тим самим натякаючи на вінницьких чиновників, які прийшли на роботу в центральну владу з президентством Петра Порошенка у 2014 році. Деякі обіцянки Гриценко виглядають занадто декларативними, як, наприклад, рівність закону і незворотність покарання для всіх у владі і опозиції, відсутність популізму, рішучі дії президента, які не будуть залежати від виборів. Всі свої обіцянки, як і кандидат Зеленський, Анатолій Гриценко має намір реалізувати за одну каденцію.

Фото: Анатолій Гриценко обіцяє легалізувати зброю (facebook.com/Анатолій Гріценко)

Безпека і оборона – ключова тема у програмі Гриценко. Повертати окуповані території Донбасу він має намір "дипломатичними, військовими, економічними та санкційними" шляхами за підтримки іноземних партнерів. При цьому Гриценко дає зрозуміти, що швидко тут крапку поставити не вдасться: він підкреслив, що питання Донбасу можна вирішити протягом п'ятирічного президентського терміну. Що ж стосується Криму, тут кандидат вказує лише, що це - українська земля, і що віддавати права на півострів в обмін на будь-які економічні поступки він не має наміру.

У разі свого президентства Гриценко планує легалізувати зброю, ввівши її облік. Він обіцяє скоротити кількість генералів, призначити бойових офіцерів на керівні посади в армії, скасувати призов, залишивши лише контрактну службу. Крім того, політик хоче позбавити СБУ, Генеральну прокуратуру і Національну поліцію повноважень щодо впливу на економіку. Ці органи, як вважає лідер "Громадянської позиції", не будуть "кришувати" або руйнувати бізнес, а займуться своїми безпосередніми завданнями – боротьбою із злочинністю, протидією тероризму, контррозвідкою і т. д.

Зовсім трохи уваги Гриценко приділив питанням зовнішньої політики. При тому, що це один з профільних напрямків, за які відповідає президент. У програмі лише зазначено, що дипломатія буде націлена на зміцнення безпеки, економіки і захист громадян. Про членство в ЄС та НАТО, по суті, нічого не сказано.

Ставши президентом, Гриценко розраховує на щорічне економічне зростання на рівні 10%. Цього він має намір досягти за допомогою плану дій, розробленого з бізнесом і економістами. Для початку Гриценко хоче провести перепис населення, щоб підвищити ефективність економічного планування. Він пропонує відмовитися від невигідних кредитів під держгарантії, зробивши ставку на інвестиції. Залучати інвесторів кандидат має намір за рахунок "надійного захисту права власності та легалізації капіталів". Говорячи про легалізацію, частину грошей Гриценко розраховує повернути у країну з офшорних юрисдикцій.

Поставивши за мету досягти 10-відсоткового зростання економіки в рік, Гриценко хоче припинити нарощувати експорт зерна і руди, збільшивши при цьому виробництво товарів з доданою вартістю у промисловості і АПК. Для цього він планує запровадити "податкові, митні та кредитні механізми". Очевидно, йдеться про пільги для бізнесу. До того ж Гриценко вважає доцільним мораторій на експорт деревини під виглядом дров. Ринок землі необхідно відкривати, але тільки після формування земельного кадастру, вважає він.

Гриценко пропонує знизити тарифи на комунальні послуги до певного рівня, який "відповідає реальним витратам виробників і доходами населення". Політик також обіцяє підвищити мінімальну пенсію і довести середню зарплату до рівня більше 700 євро. За рахунок боротьби з корупційними схемами у фармацевтиці кандидат хоче вдвічі знизити вартість ліків. Крім того, в його програмі вказаний пункт про введення страхової медицини.