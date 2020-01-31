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Україна через Польщу отримує газ з трьох країн

Новини » Економіка     31.01.2020 - 10:45
Україна через Польщу отримує газ з трьох країн
Фото: танкер LNG (utg.ua/)

Через польський термінал Україна отримує газ з Катару, США та Норвегії

Частина газу, який прийшов у польський LNG-термінал в Свіноуйсьце, вже надійшла в Україну. Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином Макогон прокоментував статистику, згідно з якою в Польщу вже прийшло 57 танкерів зі зрідженим газом з Катару, 13 танкерів з США і 10 танкерів з Норвегії.

"Статистика поставок LNG на термінал в Польщу. Частина цього газу вже в Україні", - написав він.

Україна через Польщу отримує газ з трьох країн

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що угода між операторами газотранспортних систем України і Польщі, заснована на європейських принципах, дозволила розпочати віртуальний реверс газу. Як зазначив Макогон, нові можливості активно використовуються українськими трейдерами і вже почалися поставки газу з Польщі через ГВС Дроздовичі.

Макогон зазначив, що імпорт з Польщі включає в себе і імпорт газу з польського LNG терміналу. Таким чином, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн куб м на добу або 3,3 млрд куб. м газу з польського терміналу. За його словами, фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд куб. м в рік, але поки Польща, до завершення низки робіт у польській ГТС, може поставляти фізично тільки близько 2 млрд куб. м.

Зазначимо, підписана 31 грудня 2019 року в Брюсселі технічна угода про взаємодію між операторами ГТС України і Словаччини відкриває можливість віртуального реверсу.

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