Украина через Польшу получает газ из трех стран

Фото: танкер LNG (utg.ua/)

Через польский терминал Украина получает газ из Катара, США и Норвегии

Часть газа, который пришел в польский LNG-терминал в Свиноуйсьце, уже поступила в Украину. Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Таким образом Макогон прокомментировал статистику, согласно которой в Польшу уже пришло 57 танкеров со сжиженным газом из Катара, 13 танкеров из США и 10 танкеров из Норвегии.

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - написал он.

Напомним, ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что соглашение межу операторами газотранспортных систем Украины и Польши, основанное на европейских принципах, позволило начать виртуальный реверс газа. Как отметил Макогон, новые возможности активно используются украинскими трейдерами и уже начались поставки газа из Польши через ГИС Дроздовичи.

Макогон отметил, что импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG терминала. Таким образом, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн куб м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. По его словам, физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м.

Отметим, подписанное 31 декабря 2019 года в Брюсселе техническое соглашение о взаимодействии между операторами ГТС Украины и Словакии открывает возможность виртуального реверса.