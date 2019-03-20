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Президент Чехії заявив про необхідність зміни Конституції України

Новини » Політика    20.03.2019 - 13:57
Президент Чехії заявив про необхідність зміни Конституції України
Фото: Мілош Земан, президент Чехії (kremlin.ru)

За словами Земана, нинішня ситуація в країні є "хитким перемир'ям"

Президент Чеської республіки Мілош Земан заявив, що зміни до Конституції України в частині децентралізації здатні врегулювати конфлікт в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

За словами Земана, україномовна та російськомовна частини населення України налаштовані один до одного надто вороже, а нинішня ситуація в країні є "хитким перемир'ям".

"Розумне врегулювання, яке передбачено мінськими угодами (але їх, на жаль, ніхто не виконує), полягає в зміні Конституції України. Зокрема, потрібна децентралізація. Щоб не тільки російськомовні, але і інші регіони мали велику автономію", - заявив президент Чеської республіки.

Раніше Мілош Земан заявив, що Чехія підтримує євроінтеграційні прагнення України, а також намір стати членом Ради безпеки ООН.

Крім того, посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс заявив, що політика Чехії щодо України не зміниться після виборів президента в країні.

Зазначимо, що 73-річний Земан неодноразово висловлювався за скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.

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