Німеччина і Польща зробили спільну заяву щодо ситуації в Азовському морі

Згідно із заявою дії РФ в Азовському морі привели до відновлення ескалації
Бундестаг Німеччини та Сейм Польщі прийняли спільну заяву щодо загострення ситуації в районі Керченської протоки. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає РБК-Україна.
За його словами, заяву прийнято на спільному засіданні комітетів у закордонних справах Бундестагу і Сейму.
"Ще одна перемога в Берліні - з допомогою Польщі: на моє прохання тема агресії проти України стала головним предметом обговорення спільного засідання комітетів у закордонних справах Бундестагу і Сейму: оприлюднено потужну заяву за підсумками з різким засудженням дій Росії", - написав Мельник в Twitter.
В документі зазначається, що напад і затримання військовими РФ трьох суден ВМС України призвело до відновлення ескалації. Також йдеться, що такі дії Росії суперечать міжнародному праву.
Німеччина і Польща закликали РФ поважати суверенітет України та її кордони. Сторони очікують від РФ негайного звільнення українських суден і моряків.
Нагадаємо, раніше в Бундестазі правляча коаліція Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу - одноголосно проголосувала за заяву, яким жорстко засудила атаку Росії в Керченській протоці.