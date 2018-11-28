Німеччина і Польща зробили спільну заяву щодо ситуації в Азовському морі

Фото: Бундестаг (flickr.com/barcoder)

Згідно із заявою дії РФ в Азовському морі привели до відновлення ескалації

Бундестаг Німеччини та Сейм Польщі прийняли спільну заяву щодо загострення ситуації в районі Керченської протоки. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає РБК-Україна.

За його словами, заяву прийнято на спільному засіданні комітетів у закордонних справах Бундестагу і Сейму.

"Ще одна перемога в Берліні - з допомогою Польщі: на моє прохання тема агресії проти України стала головним предметом обговорення спільного засідання комітетів у закордонних справах Бундестагу і Сейму: оприлюднено потужну заяву за підсумками з різким засудженням дій Росії", - написав Мельник в Twitter.

В документі зазначається, що напад і затримання військовими РФ трьох суден ВМС України призвело до відновлення ескалації. Також йдеться, що такі дії Росії суперечать міжнародному праву.

Німеччина і Польща закликали РФ поважати суверенітет України та її кордони. Сторони очікують від РФ негайного звільнення українських суден і моряків.

Нагадаємо, раніше в Бундестазі правляча коаліція Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу - одноголосно проголосувала за заяву, яким жорстко засудила атаку Росії в Керченській протоці.