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Україна вимагатиме покарати винних в аварії літака МАУ в Ірані

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 18:47
Україна вимагатиме покарати винних в аварії літака МАУ в Ірані
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Київ вимагатиме компенсацію, якщо підтвердиться версія про влучання ракети

Україна вимагатиме покарати винних у авіакатастрофі літака МАУ в Ірані. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайка, Київ буде вимагати покарати винних у аварії українського літака в Ірані, а також вимагатиме компенсацію у випадку, якщо підтвердиться інформацію, що літак було збито іранською ракетою.

Нагадаємо, раніше глава українського зовнішньополітичного відомства заявив, що Україна створить міжнародну коаліцію, яка займатиметься розслідуванням катастрофи літака в Ірані. Сьогодні Пристайко проведе переговори з міністрами закордонних справ країн, які є сторонами інциденту.

Крім того, Офіс Генерального прокурора України просить Канаду, США, Австралію та Британію надати всю інформацію про обставини авіакатастрофи літак МАУ в Ірані. Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони з приводу наявної інформації про обставини авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Напередодні посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Передбачається, що американська сторона могла передати відомості про те, що український Boeing був збитий ракетою.

США вважають можливим, що літак МАУ в Ірані збили ракетою, - Помпео Україна створить міжнародну коаліцію з розслідування катастрофи літака в Ірані
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