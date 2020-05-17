У Британії виділили 110 млн доларів, щоб прискорити створення центру для вакцин

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

У ньому повинні розробляти вакцину проти коронавірусу

Уряд Великобританії виділив 110 мільйонів доларів, щоб прискорити створення нового центру з виробництва вакцин. Він повинен буде почати роботу влітку 2021 року.

Про це оголосив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон в авторській статті, опублікованій в неділю газетою The Sunday Times.

"Я вже говорив раніше, що ми направимо всі наявні ресурси на пошук вакцини (від коронавірусу, - ред.). У нас попереду ще дуже довгий шлях. Ми стоїмо на чолі міжнародних зусиль по створенню препарату. Одне з найбільш перспективних досліджень у цій області здійснюється в Сполученому Королівстві, на цих вихідних ми оголошуємо про те, що виділимо 93 млн фунтів на те, щоб центр по виробництву вакцин та інновацій почав працювати на 12 місяців раніше запланованого терміну", - написав він.

Центр повинен був відкритися у 2022 році. Про проект його створення оголосили ще у 2019 році. Тоді було виділено 92 мільйони доларів. Ще 38 мільйонів доларів буде направлено на те, щоб якомога швидше відкрити виробниче підприємство при центрі, яке зможе вже влітку цього року приступити до виробництва вакцини від коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, вчені з Оксфорда запевняють, що вакцина від коронавірусу не буде дорогою. Адріан Хілл, директор Оксфордського інституту Дженнер, що займається розробкою однієї з найбільш перспективних вакцин, заявив, що її доступність і низька вартість були закладені в проект з самого початку.

Нагадаємо, у Франції назвали "нерозумним" твердження, що вакцина від COVID-19 з'явиться у 2020 році. Називаються терміни в 1,5 року. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розробку вакцини завершать у 2020 році, попри скептичні заяви вчених. При цьому раніше він не був упевнений, що вакцину зроблять в такі терміни.

Автор: Максим Зайченко