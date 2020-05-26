В Австралії компанія зі США почала випробування на людях вакцини проти коронавірусу

Фото: Novavax може виготовити щонайменше 100 млн доз уже цього року (freepik)

Випробування вже було проведено на тваринах

Американська біотехнологічна компанія Novavax розпочала в Австралії випробування на людях експериментальної вакцини проти коронавірусу. Компанія планує випустити препарат, який пройшов усі перевірки, цього року.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Перша фаза випробувань уже почалася. В ній бере участь 131 доброволець в містах Мельбурн та Брисбен.

Науковці хочуть перевірити безпечність вакцини NVX-CoV2373, для чого визначатиме її ефективність на ранніх стадіях. Результати першої фази випробувань очікуються в липні.

Випробування вже було проведено на тваринах. При цьому встановлено, що препарат є ефективним проти COVID-19 при введенні невеликих доз.

У разі його затвердження Novavax може виготовити щонайменше 100 млн доз уже цього року та 1,5 млрд - наступного.

Нагадаємо, американська біотехнологічна компанія Moderna опублікувала перші результати випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

Також РБК-Україна повідомляло, що британська фармацевтична компанія AstraZeneca отримала від США понад 1 млрд доларів на розробку вакцини від коронавірусу.

Зараз світі розробляється більш сотні різних вакцин від коронавірусу, і тільки в США тестують 8 потенційних препаратів.

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Автор: Надія Собенко