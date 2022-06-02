ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО оголосить Росію головною загрозою альянсу

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 02 червня 2022 09:11
НАТО оголосить Росію головною загрозою альянсу Фото: НАТО назве Росію головною загрозою альянсу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни-члени НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня затвердять нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка не змінювалася з 2010 року. Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що головною загрозою буде названа Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.

"Росія з'явиться в Стратегічній концепції в якості першорядної загрози альянсу", - сказала вона.

За її словами, підтримка України стане головною темою саміту, в якому візьме участь президент Джо Байден.

Після вторгнення Росії в Україну в Мадриді будуть обговорюватися військові питання. Союзники, включаючи Сполучені Штати, направили тисячі військовослужбовців в прифронтові держави Альянсу, щоб стримувати Путіна. Кількість бойових груп НАТО в цих державах збільшилася з чотирьох до восьми. Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО.

Ще однією відповіддю на російське вторгнення є заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу. За словами Сміта, дві країни, давні партнери по НАТО, володіють військовим потенціалом, який органічно вписався б в альянс. "Ми сподіваємося, що ці дві країни приєднаються до нас в Мадриді в якості запрошених", - сказала вона.

Нагадаємо, 42% українців вважають, що в нинішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО але в той же час 39% продовжують наполягати, що тільки вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна сценарії війни. "Як далеко може зайти російська армія в Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні