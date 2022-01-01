Майже третина року без роботи: скільки українці відпочиватимуть у 2022 році

У 2022 році в Україні робочими днями будуть 249 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних та 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Відповідно до статті 73 КЗпП у 2022 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові та неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 травня - День праці;

24 квітня - Пасха;

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України;

14 жовтня - День захисників і захисниць України;

25 грудня - Різдво Христове.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2022 році вихідний день у суботу 1 січня переноситься на понеділок 3 січня, вихідний день у неділю 24 квітня - на понеділок 25 квітня, вихідний день у неділю 1 травня - на понеділок 2 травня, вихідний день у неділю 12 червня - на понеділок 13 червня і вихідний день у неділю 25 грудня - на понеділок 26 грудня.