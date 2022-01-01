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Майже третина року без роботи: скільки українці відпочиватимуть у 2022 році

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Україна, Субота 01 січня 2022 07:30
Майже третина року без роботи: скільки українці відпочиватимуть у 2022 році Фото: у 2022 році українці відпочиватимуть 116 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2022 році в Україні робочими днями будуть 249 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних та 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Мінекономіки.

Відповідно до статті 73 КЗпП у 2022 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові та неробочі дні:

  • 1 січня - Новий рік;
  • 7 січня - Різдво Христове;
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день;
  • 1 травня - День праці;
  • 24 квітня - Пасха;
  • 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 12 червня - Трійця;
  • 28 червня - День Конституції України;
  • 24 серпня - День незалежності України;
  • 14 жовтня - День захисників і захисниць України;
  • 25 грудня - Різдво Христове.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2022 році вихідний день у суботу 1 січня переноситься на понеділок 3 січня, вихідний день у неділю 24 квітня - на понеділок 25 квітня, вихідний день у неділю 1 травня - на понеділок 2 травня, вихідний день у неділю 12 червня - на понеділок 13 червня і вихідний день у неділю 25 грудня - на понеділок 26 грудня.

Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

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