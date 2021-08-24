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Росія заявила про готовність обійтися без транзиту газу по Україні

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Москва, Вівторок 24 серпня 2021 10:16
Росія заявила про готовність обійтися без транзиту газу по Україні Фото: Росія каже, що готова обійтися без української ГТС (facebook comcity)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація готова обійтися без транзиту газу до Європи по українській території. Але поки про це мови не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, директор Департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Біричевський заявив, що Москва готова обійтися, якщо "Київ не захоче транзиту російського газу".

"Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо постачання газу до Європи, - ред.), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за продовження контракту між Росією і Україною на транзит газу, дія якого закінчується в 2024 році.

А російський президент Володимир Путін заявив, що Москва готова продовжувати транспортувати газ через Україну після 2024 року, але для цього треба розуміти, в яких обсягах газ готова закуповувати Європа.

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Російська Федерація Газ Транзит газу
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