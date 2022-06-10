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Україна та Британія обговорили погрози "ДНР" стратити іноземних військових

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Київ та Лондон обговорили вчорашній "вирок" бойовиків "ДНР" іноземним бійцям, які воювали на стороні ЗСУ. Планують прийняти відповідні зусилля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Британії Лізз Трасс.

"Поговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля щодо звільнення військовополонених, які утримуються російськими маріонетками. Рішення проти них є кричущим порушенням Женевської конвенції. Великобританія продовжує підтримувати Україну, яка зіткнулася з варварським вторгненням Путіна", - пише голова МЗС Британії.

"ДНР" планує стратити іноземних бійців:

Фейковий суд самопроголошеної "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на стороні нашої країни, до страти.

Серед військових:

  • двоє громадян Британії Ейден Аслін й Шон Піннер;

  • громадянин Марокко Саадун Брагім.

Бойовики "звинувачують" бійців в:

  • діях, які спрямовані на насильницьке захоплення влади;
  • проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Реакція ЄС:

"Рішуче засуджую смертні вироки, оголошені сьогодні в окупованому українському Донецьку. Смертна кара - це явище, несумісне з людською гідністю, це є нелюдським і таким, що принижує гідність поводженням. Смертній карі немає місця на європейському континенті", - заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Реакція Британії:

Британія також засудила вирок Ейдену Асліну та Шону Піннер. За словами Трасс, іноземні бійці є військовополоненими, а вирок бойовиків не має жодної легітимності.

"Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - додала міністр.

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