Україна більше не знає вихідних, і так до перемоги, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на десятий день війни Росії проти України виступив з черговим зверненням. Він заявив, що "в країні більше немає вихідних", і так буде до самої перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає, Як понеділок, четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими ...Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що на календарі. І так до перемоги", - заявив Зеленський.