RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна більше не знає вихідних, і так до перемоги, - Зеленський

Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський на десятий день війни Росії проти України виступив з черговим зверненням. Він заявив, що "в країні більше немає вихідних", і так буде до самої перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає, Як понеділок, четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими ...Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що на календарі. І так до перемоги", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні захисники України знищили черговий гелікоптер російських окупантів, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відповідне відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України