"Митний безвіз" з ЄС може запрацювати в 2021 році

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

Україна та ЄС розпочали переговори

Заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і ЄС під час переговорів e форматі Комітету асоціації у торговельному складі розпочали діалог про взаємне визнання авторизованих економічних операторів, або про підготовку так званого "митного безвізу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, в Україні вже схвалено відповідне законодавство, над впровадженням якого сторони спільно працюватимуть протягом 12 місяців.

"Таким чином, десь на кінець наступного року ми можемо вийти на етап започаткування переговорів про взаємне визнання. Тоді ми вийдемо на формалізований "трек", це вже не буде політична обіцянка. Якщо такі формальні перемовини розпочнуться, десь у 21 році ми можемо отримати "митний безвіз", - сказав Качка.

Він зауважив, що такого роду угода з ЄС стосуватиметься українських експортерів і імпортерів, - всіх компаній, які торгують з Євросоюзом. За його словами, на практиці це може означати, що українська митниця буде інтегрована в митну систему Європейського союзу, що може дозволити, приміром, українському експортеру, який має статус авторизованого економічного оператора, перевозити товар до Німеччини.

"Ми маємо велику підтримку з боку Євросоюзу, тому що тут всі розуміють: це означатиме зняття обмежень на товарообіг і дуже істотне зниження всіх корупційних ризиків", - додав Качка.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна, Молдова і Грузія готові до більш глибокої секторальної інтеграції з Європейським союзом в сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митного співробітництва та співпраці у сфері безпеки.