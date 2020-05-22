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Україна і Болгарія вирішили конфлікт щодо Болградського району

Новини » Політика     22.05.2020 - 19:36
Україна і Болгарія вирішили конфлікт щодо Болградського району
Фото: Міністерство закордонних справ України (facebook.com/UkraineMFA)

У МЗС заявили, що поділ району не вплине на забезпечення прав болгарської громади

Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади на українській території. До цього між країнами виникла конфліктна ситуація із-за поділу Болградського району Одеської області.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що 22 травня це питання під час зустрічі обговорили заступник глави МЗС України Василь Бондар і посол Болгарії Костадін Коджабашев.

"Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі", - зазначив Бондар.

зокрема, в МЗС запевнили болгарського посла, що адміністративно-територіальна реформа не впливає на рівень забезпечення прав болгарської громади в Одеській області. При цьому посол Болгарії наголосив на важливості збереження національної, культурної та мовної ідентичності болгарської громади в Україні.

Також Бондар подякував Коджабашева за готовність передати Україні гумпомощь у вигляді медичних засобів.

Нагадаємо, 20 травня уряд Болгарії ухвалив декларацію, в якій виступило проти поділу Болградського району Одеської області, так як це порушує цілісність болгарської громади.

Пізніше МЗС України висловив протест у зв'язку з прийняттям цієї декларації болгарським урядом. Тоді у міністерстві відзначили неприпустимість втручання іншої держави у внутрішні справи України.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УкраїнаБолгариянацменшины
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