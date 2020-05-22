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Украина и Болгария решили конфликт относительно Болградского района

Новости » Политика     22.05.2020 - 19:36
Украина и Болгария решили конфликт относительно Болградского района
Фото: Министерство иностранных дел Украины (facebook.com/UkraineMFA)

В МИД заявили, что разделение района не повлияет на обеспечение прав болгарской общины

Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины на украинской территории. До этого между странами возникла конфликтная ситуация из-за разделения Болградского района Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что 22 мая данный вопрос во время встречи обсудили заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь и посол Болгарии Костадин Коджабашев.

"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - отметил Бондарь.

В частности, в МИД заверили болгарского посла, что административно-территориальная реформа не влияет на уровень обеспечения прав болгарской общины в Одесской области. При этом посол Болгарии отметил важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарской общины в Украине.

Также Бондарь поблагодарил Коджабашева за готовность передать Украине гумпомощь в виде медицинских средств.

Напомним, 20 мая правительство Болгарии приняло декларацию, в которой выступило против разделения Болградского района Одесской области, так как это нарушает целостность болгарской общины.

Позже МИД Украины выразил протест в связи с принятием данной декларации болгарским правительством. Тогда в министерстве отметили недопустимость вмешательства другого государства во внутренние дела Украины.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкраинаБолгариянацменшины
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