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МЗС України висловило протест Болгарії через декларацію про Болградський район

Новини » Політика     20.05.2020 - 21:47
МЗС України висловило протест Болгарії через декларацію про Болградський район
Фото: Міністерство закордонних справ України (facebook.com/UkraineMFA)

МЗС вважає неприпустимим втручання іншої держави у внутрішні справи України

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з прийняттям урядом Болгарії декларації проти поділу Болградського району Одеської області. У МЗС зазначили, що питання адміністративно-територіального устрою України відносяться виключно до компетенції української державної влади.

Про це повідомили в прес-службі МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з прийняттям 20 травня 2020 Народним зборами Республіки Болгарія декларації про адміністративно-територіальної реформи в Україні та захисту прав і цілісності болгарської спільноти. Для нас абсолютно неприйнятні спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що захист прав і свобод представників усіх нацменшин, в тому числі і болгарської, є одним з пріоритетів діяльності української влади і здійснюється згідно з Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік).

"Питання про Болградського району буде вирішено у відповідності з українським законодавством з урахуванням позиції місцевих жителів, у т. ч. чисельної болгарської громади", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 20 травня уряд Болгарії ухвалив декларацію, в якій виступило проти поділу Болградського району Одеської області.

Раніше РБК-Україна писало, що глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Екатериною Захариевой. У ході розмови глава українського МЗС подякував Болгарію за надання гуманітарної допомоги у вигляді захисних костюмів для українських медичних працівників.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МЗСБолгарияпротест
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