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Болгарія надасть гумдопомогу для українських медиків

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 19:32
Болгарія надасть гумдопомогу для українських медиків
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністри України і Болгарії домовилися про активізацію двостороннього співробітництва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою. Під час розмови глава болгарського міжвідомства повідомила про надання гуманітарної допомоги українським медикам.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що також сторони домовилися про активізацію двостороннього співробітництва, заходи, прийняті урядами обох країн з метою протидії поширенню коронавіруса.

Дмитро Кулеба подякував болгарську колегу за прийняте урядом рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту українських медиків.

Основну увагу міністри приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.

Керівники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеи про прискорення роботи над "промисловим безвізом".

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України МЗСБолгарияДмитро Кулеба
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