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Болгарія вимагає не розділяти Болградський район Одеської області

Новини » Політика     20.05.2020 - 17:16
Болгарія вимагає не розділяти Болградський район Одеської області
Фото: парламент Болгарії (flickr)

Болгарія наполягає на тому, що вирішення проблем болгарської громади в Україні має вирішуватися за допомогою діалогу між двома країнами

Уряд Болгарії ухвалив декларацію про адміністративно-територіальної реформи в Україні та захист прав і цілісності болгарської громади. Так, уряд виступив проти відокремлення Болградського району Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба болгарського народного зібрання.

За відповідну заяву проголосували 109 болгарських депутатів, ніхто не голосував проти, утрималися 19.

В документі йдеться, що болгарський парламент рішуче не згоден з запланованими адміністративними змінами і закликає болгарське уряд вжити всі можливі заходи перед урядом України, щоб забезпечити збереження цілісності болгарської громади в Болградської області в ході майбутньої адміністративно-територіальної реформи

Також у заяві говориться, що влада повинна терміново організувати міжурядову нараду з метою захисту прав та дотримання адміністративної єдності болгарської меншини в Україні згідно з існуючими двосторонніми угодами, у тому числі і тих, які забезпечують утворення болгарською мовою.

"Національна асамблея Республіки Болгарії наполягає на тому, що вирішення проблем болгарської громади в Україні є пріоритетним питанням, яке має вирішуватися в дусі прекрасних відносин між двома країнами та згідно з європейськими цінностями", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що заяву було негайно відправлено посла України в Болгарії.

Відзначимо, що мова йде про рішення уряду України розділити Болградський район Одеської області на кілька територіальних громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою. У ході розмови глава українського МЗС подякував Болгарію за надання гуманітарної допомоги у вигляді захисних костюмів для українських медичних працівників.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ПарламентОдесаБолгария
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