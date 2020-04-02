Україна найближчими тижнями підпише розширену угоду з МВФ, - Зеленський

Найближчими тижнями Україна підпише угоду про розширену співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, повідомили в Офісі глави держави.

За словами Зеленського, українська влада знаходиться у постійному діалозі з МВФ та паралельно веде переговори з іншими міжнародними партнерами щодо фінансування реформ та підтримки економіки.

"Ми в постійному діалозі з МВФ. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін отримав позитивний сигнал від МВФ та очікує на транш найближчим часом. Також, за словами керівника уряду, очікується фінансова допомога від Світового банку.

До цього Зеленський назвав дві головні умови для отримання збільшеної допомоги від МВФ. Від України очікували ухвалення закону про ринок землі й так званого "антиколомойского закону", що забороняє повертати банки попереднім власникам.