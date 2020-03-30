Зеленський назвав дві умови отримання збільшеної допомоги від МВФ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім закону про неповернення Коломойському Приватбанку необхідно прийняти закон про землю

Умовою підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) є прийняття двох законів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський подякував депутатам, які проголосували за призначення міністра фінансів і призначення міністра охорони здоров'я.

"Справді, всім складно, дуже складно Україні. Для нас дуже важлива підтримка економіки України. Дуже важливо, щоб відбулося підписання меморандуму з МВФ. Ви знаєте, що дві умови: закон про землю і банківський закон. Зараз ми будемо обговорювати ці питання", - заявив Зеленський.

Зеленський попросив депутатів підтримати ці законопроекти. "Від вас залежить, чи буде підтримка нашої економіки або цього не станеться. Від кожного з вас це дійсно залежить. У мене теж багато питань до цієї ситуації. Але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. За його словами, після схвалення Радою двох законів Україна отримає підтримку міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 млрд доларів.