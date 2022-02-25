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Не тільки Україна: Блінкен попередив інші країни про небезпеку з боку Росії

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США, П'ятниця 25 лютого 2022 03:49
Не тільки Україна: Блінкен попередив інші країни про небезпеку з боку Росії Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив інші країни про те, що метою Росії та її президента Путіна може бути не тільки Україна. Про це він заявив в інтерв'ю виданню CBS News.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

На питання журналістки про те, якщо у США розвіддані про те, що президент Путін піде далі України, Блінкен зазначив, що не сумнівається в таких цілях.

"Мені не потрібні розвіддані, щоб сказати вам, що саме цього хоче президент Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відтворити радянську імперію. Крім цього, він хотів би відновити сферу впливу серед сусідніх країн, які колись були частиною Радянського блоку",-відповів Блінкен.

Однак він зазначив, що в цьому випадку президент РФ зіткнеться з сильним опором з боку НАТО.

"Тепер, коли справа доходить до загрози за межами України, на його шляху стоїть щось дуже потужно. Це п'ята стаття НАТО: напад на одного означає напад на всіх. Саме тому ми зміцнюємо східний фланг НАТО", - додав Блінкен.

Нагадаємо, що США вводять жорсткі санкції проти Росії. Вони торкнулися великих банків і оточення Путіна.

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