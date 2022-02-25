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Не только Украина: Блинкен предупредил другие страны об опасности со стороны России

Новина українською →
США, Пятница 25 февраля 2022 03:49
Не только Украина: Блинкен предупредил другие страны об опасности со стороны России Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил другие страны о том, что целью России и ее президента Путина может быть не только Украина. Об этом он заявил в интервью изданию CBS News.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

На вопрос журналистки о том, если у США разведданные о том, что президент Путин пойдет дальше Украины, Блинкен отметил, что не сомневается в таких целях.

"Мне не нужны разведданные, чтобы сказать вам, что именно этого хочет президент Путин. Он ясно дал понять, что хотел бы воссоздать советскую империю. Помимо этого, он хотел бы восстановить сферу влияния среди соседних стран, которые когда-то были частью советского блока", - ответил Блинкен.

Однако он отметил, что в этом случае президент РФ столкнется с сильным сопротивлением со стороны НАТО.

"Теперь, когда дело доходит до угрозы за пределами Украины, на его пути стоит что-то очень мощно. Это пятая статья НАТО: нападение на одного означает нападение на всех. Именно поэтому мы укрепляем восточный фланг НАТО", - добавил Блинкен.

Напомним, что США вводят жесткие санкции против России. Они коснулись крупных банков и окружения Путина.

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