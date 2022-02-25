Не только Украина: Блинкен предупредил другие страны об опасности со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил другие страны о том, что целью России и ее президента Путина может быть не только Украина. Об этом он заявил в интервью изданию CBS News.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

На вопрос журналистки о том, если у США разведданные о том, что президент Путин пойдет дальше Украины, Блинкен отметил, что не сомневается в таких целях.

"Мне не нужны разведданные, чтобы сказать вам, что именно этого хочет президент Путин. Он ясно дал понять, что хотел бы воссоздать советскую империю. Помимо этого, он хотел бы восстановить сферу влияния среди соседних стран, которые когда-то были частью советского блока", - ответил Блинкен.

Однако он отметил, что в этом случае президент РФ столкнется с сильным сопротивлением со стороны НАТО.