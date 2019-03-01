Україна і Білорусь підписали плани щодо облаштування кордону

Під час зустрічі заступників голів прикордонних уповноважених Білорусі та України були підписані плани щодо облаштування кордону

Украина и Беларусь подписали планы по обустройству границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Сообщается, что в Брестской области в деревне Каменюки Каменецкого района состоялась рабочая встреча делегаций во главе с заместителями главных пограничных уполномоченных - первого заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игоря Буткевича и первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка.

"Результатом встречи стало подписание плана скоординированного инженерно-технического оборудования белорусско-украинской государственной границы, плана совместной специальной пограничной операции "Полесье-2019". Также подписан документ о порядке взаимодействия пограничных уполномоченных Беларуси и Украины при проведении демаркационных работ на границе двух стран", - проинформировали в Госпогранкомитете Беларуси.

Стороны отметили рост эффективности охраны белорусско-украинской границы во время проводимых на регулярной основе совместных пограничных операций.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь увеличит численность пограничников на украинском участке государственной границы, создав на этом направлении специальные маневренные группы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины.