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Україна і Білорусь підписали плани щодо облаштування кордону

Новини » Політика    01.03.2019 - 15:57
Україна і Білорусь підписали плани щодо облаштування кордону
Фото (gpk.gov.by)

Під час зустрічі заступників голів прикордонних уповноважених Білорусі та України були підписані плани щодо облаштування кордону

Україна і Білорусь підписали плани щодо облаштування кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі.

Повідомляється, що в Брестській області в селі Каменюки Кам'янецького району відбулася робоча зустріч делегацій на чолі з заступниками головних прикордонних уповноважених - першого заступника голови Державного прикордонного комітету Білорусі Ігоря Буткевича та першого заступника голови Державної прикордонної служби України Василя Серватюка.

"Результатом зустрічі стало підписання плану скоординованого інженерно-технічного обладнання білорусько-українського державного кордону, плану спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся-2019". Також підписано документ про порядок взаємодії прикордонних уповноважених Білорусі та України під час проведення демаркаційних робіт на кордоні двох країн", - йдеться в повідомленні.

Сторони відзначили зростання ефективності охорони білорусько-українського кордону під час проводяться на регулярній основі спільних прикордонних операцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь збільшить чисельність прикордонників на українській ділянці державного кордону, створивши на цьому напрямку спеціальні маневрові групи.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню світу у східних регіонах України.

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