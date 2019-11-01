МЗС України викликало посла Франції слова Макрона про "українських нелегалів"

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Посол був викликаний для надання пояснень

Міністерство закордонних справ викликало посла Франції в Україні у зв'язку з заявами французького президента Еммануеля Макрона про "українських нелегалів" у недавньому інтерв'ю одному з видань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Посол заявив, що у Франції немає претензій до путешествинникам з України.

"У зв'язку з появою повідомлень у ЗМІ про слова, які приписують президенту Франції Еммануелю Макрону, до МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання пояснень. Посол Франції зазначив, що претензій до громадян України, які подорожують по Франції, у французької сторони немає. Отже, слова Еммануеля Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - йдеться в повідомленні.

Сторони також підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співпраця в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Нагадаємо, раніше Макрон, говорячи про проблему незаконної міграції в інтерв'ю правому тижневику Valeurs Actuelles, згадав про українських нелегалів.

"Я хотів би, щоб приїжджали люди з Гвінеї або Кот-д'Івуару, приїжджали легально, щоб робили цю роботу, ніж болгарські або українські нелегали", - сказав він.

Критики президента Франції заявили, що подібними заявами він підіграє французьким шанувальникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулистки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у виборах.

У французькому уряді виступили на захист Макрона і підкреслили важливість звернення президента "до всіх французів через всі засоби масової інформації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон заблокував вступ Албанії та Північної Македоніїта ЄС. Макрона, в свою чергу, розкритикувала німецький канцлер Ангела Меркель, яка висловила співчуття і заявила, що саме зараз був підходящий момент для старту переговорів.