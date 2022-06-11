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Україна – Вірменія: анонс матчу Ліги націй

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Лодзь, Субота 11 червня 2022 08:45
Україна – Вірменія: анонс матчу Ліги націй Фото: Михайло Мудрик (праворуч) проти збірної Ірландії (fai.ie)
Автор: Антон Федорців

У черговому матчі Ліги націй 2022/23 збірна України протистоятиме національній команді Вірменії в польській Лодзі.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

Україна – Вірменія

11 червня, 16:00, Лодзь, ЛКС, телетрансляція на "Футбол 1" та "Індиго"

Літній марафон збірної України триває. Після трьох матчів на Британському архіпелазі настала черга поєдинків "домашніх". Тимчасовою домівкою для "синьо-жовтих" стане польська Лодзь. А першим суперником у Польщі буде вірменська збірна.

Від закавказької команди під керівництвом Хоакіна Капарроса ніколи не знаєш, чого очікувати. У кваліфікації до ЧС-2022 вірмени несподівано набрали 10 очок у стартових чотирьох турах і, здавалося, претендуватимуть на боротьбу за путівки на Мундіаль. Та в наступних шести матчах набрали "аж" 2 пункти та фінішували 4-ми.

Україна – Вірменія: анонс матчу Ліги націй

Така ж історія і в цьогорічній Лізі націй. У 1-му турі Вірменія мінімально обіграла ірландців, а в другому лише дивом уникла тотального розгрому від Шотландії (0:2 при 27-ми ударах "Тартанової армії"). Українцям варто бути сконцентрованими впродовж усіх 90 хвилин, аби не повторити помилок інших.

Посеред тижня збірній України вдався кадровий експеримент. "Синьо-жовті" напіврезервним складом зуміли досягти максимального результату в Дубліні. На матч у Лодзі слід очікувати повернення до основи провідних зірок і змін на позиціях травмованих Бущана та Степаненка. Гідні дублери готові, тож Україна гратиме на перемогу.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Бущан, Степаненко (обидва – Україна)

Під питанням: Сирота, Соболь (обидва – Україна)

Україна – Вірменія: анонс матчу Ліги націй

Орієнтовні склади на матч Україна – Вірменія

Україна: Лунін – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Соболь – Сидорчук – Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Циганков – Яремчук

Вірменія: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян – К. Оганесян, Григорян, Сперцян, Баргесян – Байрамян – Бічахчян

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Заявлена мета збірної України на Лігу націй – повернення в Дивізіон А – залишає команді Олександра Петракова невелику ділянку для маневру. "Синьо-жовті" повинні не просто перемагати Вірменію, а й оформити комфортну звитягу. Це не тільки збільшить шанси на виконання завдання. За три дні надважливий поєдинок із Шотландією, тож можливість дати відпочити лідерам із хвилини 60-ї буде вкрай доцільною.

До слова, раніше оцінили претендентів на посаду головного тренера донецького "Шахтаря".

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