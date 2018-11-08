В порти окупованого Криму в жовтні незаконно увійшли 20 суден, - МінТОТ

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19 суден були під прапором Російської Федерації

В порти анексованого Росією Криму протягом жовтня 2018 року заходили 20 танкерів і вантажних суден-порушників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

"З 01 по 31 жовтня до портів тимчасово окупованого Криму зафіксовано заходження 20-ти танкерів та вантажних суден-порушників*. 19 суден були під прапором Російської Федерації та 1 – під прапором Сирійської Арабської Республіки. Загалом цими суднами здійснено 45 заходів до портів Севастополя та Керчі", - йдеться в повідомленні відомства.

Крім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії та Керчі, використовуваних для стоянки, зафіксовано п'ять судів, серед яких чотири - під прапорами РФ і один - під прапором Республіки Коморських островів.

МінТОТ нагадує, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 квітня 2014 року № 578-р "Деякі питання функціонування морського і річкового транспорту" та згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 липня 2014 року № 255 "Про закриття морських портів".

Нагадаємо, у вересні в порти анексованого РФ Криму заходили 16 танкерів і вантажних суден-порушників.