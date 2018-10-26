Членам делегації російської рибкомісії заборонили в'їзд в Україну

Фото: Ігор Рульов (rostov-fishcom.ru)

Зазначені особи відвідували окупований Крим

Голові російської делегації комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рулєву і ще двом її членам заборонили в'їзд в Україну. Про це розповів прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Вчора ввечері під час прикордонного контролю громадян, які летіли рейсом в Стамбул, був виявлений громадянин Росії Рулєв та інші члени делегації. На підставі наявної оновленої інформації у прикордонників в межах компетенції було прийнято рішення про заборону пану Рулєву і ще двом членам делегації в'їзду на територію України терміном на три роки", - зазначив Слободян.

За його словами, заборону на в'їзд винесено через незаконне відвідування окупованого Криму.

Нагадаємо, 24 жовтня у роботі українсько-російської комісії з рибальства в Азовському морі оголошено перерву. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який був присутній на засіданні за участю українського Державного агентства рибного і представників Російського рибгосподарства в Києві, закликав видворити голову російської делегації, який був в окупованому Криму. Також Чубаров закликав представника Служби безпеки негайно здійснити відповідні заходи.