Україна активізує співпрацю з Кувейтським фондом арабського економрозвитку

Фото: прапор Кувейта (flickr.com-skrriem)

Україна тв КФАЕР співпрацюватимуть у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у четвер, 8 листопада, зустрівся з генеральним директором Кувейтського фонду арабського економічного розвитку (КФАЕР) Абдулвахабом Аль-Бадером. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Урядового порталу.

"Розширення економічних зв'язків з авторитетними кувейтськими фінансовими установами, а також залучення КФАЕР до реалізації кредитно-інвестиційних проектів в Україні, є важливим пріоритетом діяльності нашого Уряду", - наголосив під час зустрічі Розенко.

За його словами, Україна сподівається на співробітництво з Фондом у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва, включаючи інфраструктурні проекти.

Наразі вирішується питання створення відповідної Робочої групи. До її складу війдуть українські експерти з усіх причетних міністерств та відомств.