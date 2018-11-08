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Україна активізує співпрацю з Кувейтським фондом арабського економрозвитку

Новини » Економіка    08.11.2018 - 12:44
Фото: прапор Кувейта (flickr.com-skrriem)
Фото: прапор Кувейта (flickr.com-skrriem)

Україна тв КФАЕР співпрацюватимуть у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у четвер, 8 листопада, зустрівся з генеральним директором Кувейтського фонду арабського економічного розвитку (КФАЕР) Абдулвахабом Аль-Бадером. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Урядового порталу.

"Розширення економічних зв'язків з авторитетними кувейтськими фінансовими установами, а також залучення КФАЕР до реалізації кредитно-інвестиційних проектів в Україні, є важливим пріоритетом діяльності нашого Уряду", - наголосив під час зустрічі Розенко.

За його словами, Україна сподівається на співробітництво з Фондом у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва, включаючи інфраструктурні проекти.

Наразі вирішується питання створення відповідної Робочої групи. До її складу війдуть українські експерти з усіх причетних міністерств та відомств.

Нагадаємо, у березні президент України Петро Порошенко запропонував Кувейту взяти участь у приватизації в Україні. Під час зустрічі з керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку він запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну.

 

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