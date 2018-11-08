Україна активізує співпрацю з Кувейтським фондом арабського економрозвитку

Україна тв КФАЕР співпрацюватимуть у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у четвер, 8 листопада, зустрівся з генеральним директором Кувейтського фонду арабського економічного розвитку (КФАЕР) Абдулвахабом Аль-Бадером. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Урядового порталу.
"Розширення економічних зв'язків з авторитетними кувейтськими фінансовими установами, а також залучення КФАЕР до реалізації кредитно-інвестиційних проектів в Україні, є важливим пріоритетом діяльності нашого Уряду", - наголосив під час зустрічі Розенко.
За його словами, Україна сподівається на співробітництво з Фондом у галузі охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва, включаючи інфраструктурні проекти.
Наразі вирішується питання створення відповідної Робочої групи. До її складу війдуть українські експерти з усіх причетних міністерств та відомств.
Нагадаємо, у березні президент України Петро Порошенко запропонував Кувейту взяти участь у приватизації в Україні. Під час зустрічі з керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку він запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну.