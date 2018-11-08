Украина активизирует сотрудничество с Кувейтским фондом арабского экономразвития

Фото: флаг Кувейта (flickr.com-skrriem)

Украина тв КФАЭР будут сотрудничать в области здравоохранения, сельского хозяйства и строительства

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в четверг, 8 ноября, встретился с генеральным директором Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР) Абдулвахабом Аль-Бадером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.

"Расширения экономических связей с авторитетными кувейтськими финансовыми учреждениями, а также привлечение КФАЭР к реализации кредитно-инвестиционных проектов в Украине, является важным приоритетом деятельности нашего Правительства", - подчеркнул Розенко.

По его словам, Украина надеется на сотрудничество с Фондом в области здравоохранения, сельского хозяйства и строительства, включая инфраструктурные проекты.

Пока решается вопрос создания соответствующей Рабочей группы. В ее состав войдут украинские эксперты из всех причастных министерств и ведомств.