Україна 28 червня відзначає День Конституції: чи будуть додаткові вихідні

Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році", згідно з яким на День Конституції мало бути чотири вихідних дні поспіль - з суботи, 25 червня, по вівторок, 28 червня.

Раніше Кабмін переніс робочий день понеділка 27 червня на суботу 2 липня, проте закон скасовує рекомендацію Кабміну.

Як працюватимуть банки

За даними НБУ, українські банки і Система електронних платежів (СЕП) 27 і 28 червня працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.