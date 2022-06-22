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Україна 28 червня відзначає День Конституції: чи будуть додаткові вихідні

Фото: вихідних на День Конституції не буде (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Таким чином, День Конституції, 28 червня буде звичайним робочим днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році", згідно з яким на День Конституції мало бути чотири вихідних дні поспіль - з суботи, 25 червня, по вівторок, 28 червня.

Раніше Кабмін переніс робочий день понеділка 27 червня на суботу 2 липня, проте закон скасовує рекомендацію Кабміну.

Як працюватимуть банки

За даними НБУ, українські банки і Система електронних платежів (СЕП) 27 і 28 червня працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Нагадаємо, закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" набув чинності 24 березня.

Закон скасовує перенесення вихідного дня на наступний після святкового або неробочого, а також перенесення вихідних і робочих днів відповідно до рекомендації Кабінету Міністрів України.

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