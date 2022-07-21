Указ про можливе позбавлення Коломойського громадянства можуть не опублікувати: яка причина

Президентський указ про можливе позбавлення бізнесмена Ігоря Коломойського можуть і не опублікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова на телемарафоні.

"Укази, якщо там є персональні дані, вони закриті. Ви можете не побачити ці укази, тому що укази щодо громадянства містять персональні дані. Чи будуть опубліковані ці укази, я вам не можу сказати, тому що у мене зовсім інші обов'язки", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Коломойського можуть позбавити українського громадянства, оскільки у нього є паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Сьогодні народний депутат Сергій Власенко у своєму Facebook опублікував копію цього указу. Згідно з документом, українського громадянства нібито ще позбавили Геннадія Корбана і нардепа Вадима Рабиновича.

Олексій Данілов також розповів, що відповідно до закону особу можуть внести до реєстру олігархів, незважаючи на наявність українського громадянства.

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