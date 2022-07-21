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Указ о возможном лишении Коломойского гражданства могут не опубликовать: в чем причина

Новина українською →
Киев, Четверг 21 июля 2022 22:14
Указ о возможном лишении Коломойского гражданства могут не опубликовать: в чем причина Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Александр Мороз

Президентский указ о возможном лишении бизнесмена Игоря Коломойского могут и не опубликовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасной и обороны Алексея Данилова на телемарафоне.

"Указы, если там есть персональные данные, они закрыты. Вы можете не увидеть эти указы, потому что указы по гражданству содержат персональные данные. Будут ли опубликованы эти указы, я вам не могу сказать, потому что у меня совсем другие обязанности", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Коломойского могут лишить украинского гражданства, поскольку у него есть паспорта Кипра и Израиля.

Сегодня народный депутат Сергей Власенко в своем Facebook опубликовал копию этого указа. Согласно документу, украинского гражданства якобы лишили еще Геннадия Корбана и нардепа Вадима Рабиновича.

Алексей Данилов также рассказал, что согласно закону человека могут внести в реестр олигархов, несмотря на наличие украинского гражданства.

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