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Вімблдон анонсував рекордний призовий фонд в історії

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Велика Британія, Четвер 09 червня 2022 17:27
Вімблдон анонсував рекордний призовий фонд в історії Фото: Шестиразовий чемпіон Вімблдона Новак Джоковіч (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Організатори Вімблдонського турніру оприлюднили схему розподілу призових у рамках цьогорічного розіграшу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Загальний призовий фонд Вімблдона-2022 складе рекордні 40,35 млн фунтів. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2 млн.

У порівнянні з минулим роком розмір призових зріс на 11,1%, а порівнянні з докоронавірусним 2019-м – на 5,4%. Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету продовжив дотримуватися політики підтримки гравців перших стадій турніру. Зростання призових у кваліфікації Вімблдона-2022 склало 48,1% за три роки.

Призові Вімблдона-2022 в одиночному розряді:

  • перше коло – 50 тисяч фунтів;
  • друге коло – 78 тисяч;
  • третє коло – 120 тисяч;
  • четверте коло – 190 тисяч;
  • 1/4 фіналу – 310 тисяч;
  • 1/2 фіналу – 535 тисяч;
  • фінал – 1,05 млн,
  • титул – 2 млн.

У квітні організатори Вімблдонського турніру позбулися тенісистів із РФ і Білорусі через розв'язування війни проти України керівництвом обох держав. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) вирішила не нараховувати рейтингові очки за ВІмблдон-2022.

До слова, іспанець Надаль відреагував на рішення не допускати до участі у Вімблдоні представників РФ.

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