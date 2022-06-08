Ніщо в порівнянні з трагедією України. Надаль про відсторонення росіян на Вімблдоні
Рекордсмен світу за здобутими титулами "Великого шолома" Рафаель Надаль прокоментував рішення організаторів Вімблдонського турніру не допускати до участі представників РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Один із найкращих тенісистів сучасності не зрозумів резонансу від рішення відмовити росіянам у приїзді на Вімблдон-2022. На його думку, проблеми світу тенісу навіть поруч не стоять із подіями, що розгорнулися в Україні.
"Не має значення, що Вімблдон зробив те чи це, або що ATP ухвалили одне чи інше рішення. Має значення справжня трагедія – те, що в Україні гинуть люди і страждають багато сімей, ось головна річ – решта значення не має", – розповів Надаль.
У квітні організатори Вімблдонського турніру позбулися тенісистів із РФ і Білорусі через розв'язування війни проти України керівництвом обох держав. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) вирішила не нараховувати рейтингові очки за ВІмблдон-2022.
Нагадаємо, що іспанець Надаль здобув 14-й титул на "Ролан Гаррос" і оновив рекорд за кількістю виграних "Великих шоломів".
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