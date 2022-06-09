Уимблдон анонсировал рекордный призовой фонд в истории
Организаторы Уимблдонского турнира обнародовали схему распределения призовых в рамках нынешнего розыгрыша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составит рекордные 40,35 млн фунтов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2 млн.
По сравнению с прошлым годом размер призовых вырос на 11,1%, а по сравнению с докоронавирусным 2019-м – на 5,4%. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета продолжил соблюдать политику поддержки игроков первых стадий турнира. Рост призовых в квалификации Уимблдона-2022 составил 48,1% за три года.
Призовые Уимблдона-2022 в одиночном разряде:
- первый круг – 50 тысяч фунтов;
- второй круг – 78 тысяч;
- третий круг – 120 тысяч;
- четвертый круг – 190 тысяч;
- 1/4 финала – 310 тысяч;
- 1/2 финала – 535 тысяч;
- финал – 1,05 млн,
- титул – 2 млн.
В апреле организаторы Уимблдонского турнира избавились от теннисистов из РФ и Беларуси из-за развязывания войны против Украины руководством обоих государств. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решила не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.
К слову, испанец Надаль отреагировал на решение не допускать к участию в Уимблдоне представителей РФ.
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