Уимблдон анонсировал рекордный призовой фонд в истории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составит рекордные 40,35 млн фунтов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2 млн.

По сравнению с прошлым годом размер призовых вырос на 11,1%, а по сравнению с докоронавирусным 2019-м – на 5,4%. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета продолжил соблюдать политику поддержки игроков первых стадий турнира. Рост призовых в квалификации Уимблдона-2022 составил 48,1% за три года.

Призовые Уимблдона-2022 в одиночном разряде:

первый круг – 50 тысяч фунтов;

второй круг – 78 тысяч;

третий круг – 120 тысяч;

четвертый круг – 190 тысяч;

1/4 финала – 310 тысяч;

1/2 финала – 535 тысяч;

финал – 1,05 млн,

титул – 2 млн.

В апреле организаторы Уимблдонского турнира избавились от теннисистов из РФ и Беларуси из-за развязывания войны против Украины руководством обоих государств. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решила не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.