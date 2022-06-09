ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уимблдон анонсировал рекордный призовой фонд в истории

Новина українською →
Великобритания, Четверг 09 июня 2022 17:27
Уимблдон анонсировал рекордный призовой фонд в истории Фото: Шестикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Уимблдонского турнира обнародовали схему распределения призовых в рамках нынешнего розыгрыша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составит рекордные 40,35 млн фунтов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2 млн.

По сравнению с прошлым годом размер призовых вырос на 11,1%, а по сравнению с докоронавирусным 2019-м – на 5,4%. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета продолжил соблюдать политику поддержки игроков первых стадий турнира. Рост призовых в квалификации Уимблдона-2022 составил 48,1% за три года.

Призовые Уимблдона-2022 в одиночном разряде:

  • первый круг – 50 тысяч фунтов;
  • второй круг – 78 тысяч;
  • третий круг – 120 тысяч;
  • четвертый круг – 190 тысяч;
  • 1/4 финала – 310 тысяч;
  • 1/2 финала – 535 тысяч;
  • финал – 1,05 млн,
  • титул – 2 млн.

В апреле организаторы Уимблдонского турнира избавились от теннисистов из РФ и Беларуси из-за развязывания войны против Украины руководством обоих государств. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решила не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

К слову, испанец Надаль отреагировал на решение не допускать к участию в Уимблдоне представителей РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег