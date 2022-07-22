ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вільямс-старша заявилася на ще один турнір перед US Open

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 22 липня 2022 12:24
Вільямс-старша заявилася на ще один турнір перед US Open Фото: Вінус Вільямс на Вімблдонському турнірі-2022 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Досвідчена американська тенісистка Вінус Вільямс гратиме на турніру WTA 250 у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера Бена Ротенберга.

42-річна американка візьме участь у турнірі в столиці США, що розпочнеться 1 серпня. Це перше одиночне змагання для екс-першої ракетки світу з серпня 2021-го.

Вільямс-старша торік вилетіла в 1/16 фіналу турніру в Чикаго. Вона в двох сетах тоді програла тайванці Шувей Се. На Вімблдоні-2022 Вільямс виступила в парному змішаному розряді з британцем Джеймі Марреєм (вилетіли в 1/8 фіналу).

Напередодні Вільямс-старша отримала вайлдкард на престижний турнір у канадському Торонто. Обидва змагання входять у серію підготовки до Відкритого чемпіонату США.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років