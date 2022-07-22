Вільямс-старша заявилася на ще один турнір перед US Open
Досвідчена американська тенісистка Вінус Вільямс гратиме на турніру WTA 250 у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера Бена Ротенберга.
42-річна американка візьме участь у турнірі в столиці США, що розпочнеться 1 серпня. Це перше одиночне змагання для екс-першої ракетки світу з серпня 2021-го.
Вільямс-старша торік вилетіла в 1/16 фіналу турніру в Чикаго. Вона в двох сетах тоді програла тайванці Шувей Се. На Вімблдоні-2022 Вільямс виступила в парному змішаному розряді з британцем Джеймі Марреєм (вилетіли в 1/8 фіналу).
Напередодні Вільямс-старша отримала вайлдкард на престижний турнір у канадському Торонто. Обидва змагання входять у серію підготовки до Відкритого чемпіонату США.
Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.
Venus Williams will make her return to singles at WTA 250 Washington.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 21, 2022
She has also received a wild card into Toronto.
До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.
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