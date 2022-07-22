Вільямс-старша заявилася на ще один турнір перед US Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера Бена Ротенберга .

42-річна американка візьме участь у турнірі в столиці США, що розпочнеться 1 серпня. Це перше одиночне змагання для екс-першої ракетки світу з серпня 2021-го.

Вільямс-старша торік вилетіла в 1/16 фіналу турніру в Чикаго. Вона в двох сетах тоді програла тайванці Шувей Се. На Вімблдоні-2022 Вільямс виступила в парному змішаному розряді з британцем Джеймі Марреєм (вилетіли в 1/8 фіналу).

Напередодні Вільямс-старша отримала вайлдкард на престижний турнір у канадському Торонто. Обидва змагання входять у серію підготовки до Відкритого чемпіонату США.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.