Через погіршення погоди обмежать рух на автошляхах у двох областях

У Львівській та Івано-Франківській областях обмежать рух на автошляхах у зв'язку з погіршенням погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що обмеження у Львівській області планується обмеження руху вантажних транспортних засобів сьогодні, 23 грудня, з 20:00 по 9:00 24 грудня на автошляхах:

М-06 Київ-Чоп (на ділянці м. Стрий - межа Закарпатської обл.);

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород (на ділянці м. Старий Самбір - межа Закарпатської обл.);

Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів (на ділянці с. Давидів - межа з ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл.);

Т-1402 Східниця-Пісочна (на ділянці м. Східниця - м. Дрогобич).

В Івано-Франківській області обмежать рух вантажівок з 2:00 24 грудня на ділянках гірських перевалах:

Н-09 Мукачево-Львів (Яблунецький перевал);

Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал);

Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (Буковецький і Кривопільський перевали).

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що 24 грудня в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Прогнозується сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Також повідомлялося, що за даними прикордонної служби, найбільш завантаженими пунктами пропуску на в'їзд в Україну є Корчова-Краковець, Медика-Шегині та Дорохуськ-Ягодин. Найменшу кількість пробок фіксується на пунктах пропуску Хребенне-Рава Руська, Долгобичув-Угринів і Зосін-Устилуг.