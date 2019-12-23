Посилення негоди і можливе припинення руху транспорту: прогноз на завтра

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Через негоду можливе припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону

Погода в Україні 24 грудня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Через негоду можливе припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону. Вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.

Нагадаємо, сьогодні дощі в східних, Чернігівській, Сумській, Одеській, Запорізькій та у Закарпатській областях, на решті території країни місцями тумани. Але вдень тепло, середня температура повітря +2+7, на півдні до +12.

Синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. Зокрема, в усіх областях можливий поривчастий вітер до 12 м/с. Температура повітря у північних, центральних та південних областях коливатиметься від +8 до +13 градусів. На заході та сході вдень очікується від +4 до +8.